Москва, , 23:28 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов находился в автомобилей, попавшем в ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом 8 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным издания, авария случилась по адресу: Смоленская площадь, дом 3. По предварительным сведениям, деятель культуры мог находиться в состоянии опьянения.

В аварии пострадал водитель другой машины.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт аварии по указанному адресу. Столкновение двух автомобилей произошло около 21:40 по московскому времени.

По информации «Комсомольской правды», Ефремов совершил на дороге неожиданный манёвр и врезался в фургон.

Как сообщало ИА REGNUM, три административных протокола было составлено на девушку, протащившую сотрудника ГИБДД на двери своего автомобиля в Ростовской области.

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