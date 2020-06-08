Элиста, , 23:16 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения тел матери и троих малолетних детей в квартире одного из жилых домов в Элисте. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Калмыкии.

Тела 35-летней женщины и детей 2009, 2012 и 2020 годов рождения были обнаружены отцом детей по возвращении домой. На телах имелись признаки насильственной смерти, дверь квартиры была закрыта изнутри.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве трёх малолетних. На место трагедии выехало руководство следственного управления СК РФ по региону, сотрудники отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел. Идёт расследование уголовного дела, опрашиваются отец семейства, а также родственники и знакомые семьи.

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