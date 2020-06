Санта-Фе, США, , 22:40 — REGNUM Сундук с золотом и драгоценностями, спрятанный эксцентричным 89-летним миллиардером Форрестом Фенном, был найден неизвестным кладоискателем в США. Об этом 8 июня сообщает CBS News.

ВЕтеран Вьетнамской войны и коллекционер Фенн спрятал сундук с сокровищами в 2010 году в Скалистых горах, к северу от города Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Общая стоимость клада составляет более миллиона долларов, а его местонахождение было зашифровано в стихотворении, опубликованном в автобиографической книге Фенна «Страсть погони» (The Thrill of the Chase).

Тысячи людей охотились за «сокровищами Фенна», как минимум пятеро кладоискателей погибли, пытаясь найти сундук с кладом. Удача улыбнулась неизвестному мужчине, который связался с Фенном и объявил, что нашёл сундук с драгоценностями. В доказательство счастливчик, пожелавший остаться неизвестным, прислал фотографии сундука и ювелирных изделий, которые в нём были спрятаны.

Миллиардер признался, что испытывает смешанные чувства: ему одновременно и радостно и грустно. Радостно от того, что клад, наконец-то, найден, но грустно потому, что поиски завершены. Фенн пояснил, что спрятал клад, чтобы пробудить в людях дух авантюризма и стимулировать их поближе познакомиться с миром дикой природы.

