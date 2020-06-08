Сургут, Югра, , 22:36 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в разгар пандемии коронавирусной инфекции осуществляла деятельность мини-гостиница, где функционировала сауна и предлагались интим-услуги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

Установлено, что 40-летняя сургутянка, ранее не попадавшая в поле зрения правоохранительных органов, весной 2020 года организовала притон по оказанию услуг интимного характера.

Интим в притоне предлагали шестеро девушек, тариф — 2500 за час. По прибытии полицейских баня, сауна, гостиница, бордель работали полным ходом.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). На девушек были составлены административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»).