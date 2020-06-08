Москва, , 20:54 — REGNUM Трое подозреваемых в приобретении и сбыте крупной партии наркотика были задержаны в ходе спецоперации сотрудниками ФСБ России в Москве. Об этом 8 июня журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Изъятые наркотики Мвд.рф

Трое предполагаемых членов преступной группировки были задержаны в ходе спецоперации сотрудниками управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ. По предварительным данным, все участники группировки действовали на территории Москвы и Московской области.

В ходе операции при перевозке 35 кг кокаина стоимостью около €500 тыс. был задержан житель Москвы. Как рассказал задержанный, он должен был получить за доставку наркотика около 100 тыс. рублей. В результате оперативных мероприятий были задержаны ещё два человека, подозреваемых в причастности к хранению, сбыту и приобретению наркотических веществ.

У предполагаемых членов преступной группировки были изъяты, кроме наркотических веществ, несколько мобильных телефонов и денежные средства суммой €450 тыс. и 162 тыс. рублей. Подозреваемым было предъявлено обвинение по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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