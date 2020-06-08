Рязань, , 19:46 — REGNUM Проверку в связи с гибелью солдата-срочника начата прокуратурой Рязанского гарнизона в воинской части ВДВ в Рязани. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба командования гарнизона.

Трагедия произошла 8 июня на КПП в Октябрьском городке, где дислоцирован 137-й гвардейский парашютно-десантный полк. По предварительным данным, 19-летний военнослужащий погиб от огнестрельного ранения в результате неосторожного обращения с оружием.

Командование гарнизона уточнило, что военнослужащий грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании виновным в ряде преступлений, в том числе в убийстве, Уссурийским гарнизонным военным судом в Приморье военнослужащего по контракту.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье контрактник жестоко убил кредитора за 160 тыс. рублей