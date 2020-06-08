Калуга, , 20:38 — REGNUM В Калуге 8 июня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям исполняющий обязанности городского головы Дмитрий Денисов назвал погром на Трифоновском кладбище областного центра «чрезвычайным событием», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Для нашего города — это чрезвычайное событие. Будем принимать меры превентивного характера. Надеемся на раскрытие данного преступления. Из 27 надгробий восстановили 10. По другим — работу продолжим», — сказал Дмитрий Денисов.

Как сообщало ИА REGNUM, с заявлением о фактах вандализма в полицию обратились пять граждан, могилы родственников которых наиболее серьёзно пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению. Ведётся следствие.

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