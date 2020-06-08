Тула, , 19:17 — REGNUM Пять человек, в том числе один ребёнок, пострадали в результате столкновения четырёх легковых автомобилей и автобуса в Туле. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Тульской области.

Авария произошла в Зареченском районе на улице Октябрьской. По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №36 в городе Туле, не справился с управлением и совершил столкновение с четырьмя впереди стоявшими автомобилями.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребёнок девяти лет. Уточняется, что угрозы жизни пострадавшим нет.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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