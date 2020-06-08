Тюмень, , 18:52 — REGNUM В Тюменской области расследуется уголовное дело о пропаже в одной из фирм топливной карты и списания с неё более 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Как выяснилось, карта была похищен 25-летним гражданином, который ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Подозреваемый признался, что накануне увольнения обнаружил лежащую на полу топливную карту и присвоил её. Затем, выезжая на различные автозаправочные станции, предлагал водителям большегрузных машин заправиться дизельным топливом по заниженной цене. Таким образом он нанёс бывшему работодателю урон в размере 203 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).