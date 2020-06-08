Ульяновск, , 18:28 — REGNUM В Барышском районе Ульяновской области вынесен приговор 30-летнему мужчину, которого обвинили в смертельном избиении заснувшего 37-летнего знакомого. По данным следствия, причиной конфликта стало то, что потерпевший уснул и не принимал участия в застолье, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Следствием установлено, что преступление было совершено 17 ноября 2019 года в одном из домов города Барыша, где фигурант уголовного дело распивал напитки у своего знакомого. По данным правоохранителей, в ходе конфликта с другим гостем, 37-летним потерпевшим, он нанёс ему не менее 13 ударов руками, ногами и стеклянной бутылкой по голове.

«Из-за черепно-мозговой травмы потерпевший скончался в своём доме на следующий день. Причиной конфликта стало недовольство обвиняемого тем, что потерпевший заснул и перестал принимать участие в совместном времяпровождении», — говорится в релизе.

Злоумышленника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Известно, что он имеет судимость за грабежи, разбой и кражу. Ему назначено 11 лет колонии особого режима, также он должен выплатить родственникам погибшего 1,9 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области задержан 40-летний житель Старомайнского района, которого подозревают в убийстве одного человека и покушении на убийство другого человека: один из раненных ножом скончался, второй госпитализирован.

Подробнее: Рецидивиста в Ульяновской области подозревают в смертельной поножовщине