Тюлячинский район, Татария, , 17:53 — REGNUM В Татарии следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Тюлячинского района по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которую подозревают в хищении средств находившегося под ее опекой подростка, сообщает пресс-служба республиканского СКР.

По версии следствия, подозреваемая на протяжении долгого времени являлась опекуном несовершеннолетней племянницы-сироты. Опека над ней была прекращена в 2019 году, когда девушка вышла замуж. Но в тот же день, под предлогом оказания помощи в оформлении документов, женщина получила от 16-летней девушки доверенность, заверенную нотариально. После этого опекунша сняла с банковского счета племянницы 1,3 млн рублей, накопленные с перечислений пенсии по потере кормильца и инвалидности. Вскоре девушка изъяла у женщины банковскую карту и обнаружила пропажу денег.

Женщина вину свою не признает, объясняя свой поступок тем, что сняла деньги для их сохранности. Расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии выявлен факт хищения в крупном размере в отделе опеки и попечительства управления соцзащиты населения по Пригородному району. Похищено в общей сложности 1 млн рублей. Подозреваемыми выступают шестеро сотрудников отдела.

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