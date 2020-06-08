Белгород, , 17:22 — REGNUM 30 снарядов времён Великой Отечественной войны обнаружили жители Белгородской области за минувшую неделю. Боеприпасы обезвредили взрывотехники, сообщили 8 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

Миномётные мины, гранаты, артиллерийские снаряды находили грибники в лесу и на обочине дорог, дорожные рабочие при покосе травы. Рекордсменом за эту неделю стал житель села Вислое Яковлевского городского округа. Мужчина на территории своего домовладения ловил крота и обнаружил 20 артиллерийских 45 мм снарядов.

Все боеприпасы были изъяты и ликвидированы взрывотехниками на специальном полигоне.