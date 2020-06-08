Мегион, Югра, , 17:10 — REGNUM В Югре расследуется уголовное дело по факту необоснованного ввода в эксплуатацию жилых домов в городе Мегионе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Напомним, 5 июня 2020 года сотрудниками следственного управления СУ России по ХМАО совместно с РУ ФСБ России по Тюменской области, были проведены обыски в служебных помещениях администрации Мегиона и по месту жительства некоторых должностных лиц, в том числе и мэра города Олега Дейнеки.

По версии следствия, в 2019 году на основании фиктивных заключений о соответствии построенных многоквартирных домов в Мегионе всем требованиям и техническим регламентам, принято решение о введении их в эксплуатацию. Часть помещений, купленных горадминистрацией в вышеуказанных домах, на сегодня не пригодны для проживания.

По итогам предварительного расследования один сотрудник управления архитектуры и градостроительства Мегиона стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), другой сотрудник службы жилищного и строительного надзора ХМАО — по ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч.1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

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