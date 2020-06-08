Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM Во время строительства станции «Большой проспект» («Горный институт») произошел несчастный случай, унесший жизнь рабочему. Об этом 8 июня ИА рассказали в пресс-службе ОАО «Метрострой».

Несчастный случай, в результате которого погиб электрослесарь-монтажник, произошел 8 июня на шахте №572 во время работ по монтажу ригельного подкрепления.

«Предварительно причиной несчастного случая стало нарушение проекта производства работ и несоблюдение правил техники безопасности», — отметил собеседник агентства.

Погибший рабочий имел за плечами стаж работы более 16 лет, своевременно проходил плановый инструктаж по промышленной безопасности.

«По факту несчастного случая ведется проверка», — добавили в ОАО.

Напомним, пуск станции «Горный институт» власти в очередной раз отодвинули — теперь до 2022 года. А первый этап «коричневой» ветки от «Казаковской» до «Путиловской» введут в эксплуатацию не ранее 2023 года. Второй участок откроют для пассажиров не раньше 2026−2027 года. Между станциями «Казаковская» и «Сосновая Поляна» также должны разместиться «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Они будут пропускать по 40 пар поездов в час.

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