Миннеаполис, США, , 20:22 — REGNUM Адвокат одного из полицейских, обвиненных в смерти Джорджа Флойда, сказал, что его клиент «не стоял в стороне и не смотрел», пока афроамериканец умирал умирал с коленом Дерека Шовена на шее. Об этом сообщает NBC.

Эрл Грей, адвокат полицейского офицера Томаса Лейна, сказал, что его клиент «делал то, что он считал правильным».

Лейн был в полиции всего четыре дня на момент происшествия. Он помогал удерживать Флойда, по словам своего адвоката. На вопрос о том, как его клиент мог стоять и наблюдать за происходящим почти девять минут, Грей ответил:

«Он не стоял в стороне и не наблюдал. Он держал его за ноги, потому что сначала парень сопротивлялся. Потом, когда он удержал его за ноги, он сказал Шовену: «Ну что, может быть, мы перевернем его? Потому что он говорит, что не может дышать». Шовен ответил нет».

Шовин, Лейн, Дж. Александр Куэн и Ту Тао отвечали на вызов о фальшивой купюре в 20 долларов 25 мая, когда они задержали Флойда, который умер во время задержания. Четверо полицейских были уволены, и теперь им предъявлено обвинение: Шовену — в убийстве, трем другим — в пособничестве убийству.