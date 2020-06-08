Тюмень, , 16:14 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что утром 6 июня 2020 года на 2102 км перегона Подъем — Кармак в районе деревень Верховино и Гилёво Тугулымского района Свердловской области молодая женщина переходила через железнодорожные пути в неположенном месте с детской коляской, и с находившимся в ней годовалым ребёнком. Когда коляска застряла между рельсами, машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но наезда на коляску предотвратить не удалось. Девочка погибла.

В отношении матери ребёнка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).