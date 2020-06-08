Уфа, , 16:03 — REGNUM Тонущую пожилую женщину спасли в Башкирии. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, спасательная операция прошла днем 8 июня в Шакшинского моста на реке Уфе. Получив информацию о то, что в этом районе тонет человек, спасатели срочно выехали на помощь.

В результате они достали из воды тонущую женщину 1954 года рождения и передали ее медицинским работникам.

Пострадавшую отвезли в больницу.

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