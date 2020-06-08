Цхинвал, , 15:59 — REGNUM Четырех человек задержала военная прокуратура Южной Осетии в рамках дела о нападении на квартиру министра юстиции республики Залины Лалиевой. Об этом 8 июня сообщает агентство «Рес».

"Для них сегодня, в рамках уголовного дела по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества», прим. — ИА REGNUM), была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в камеру временного содержания», — рассказал журналистам следователь Юрий Цховребов.

Он добавил, что расследование в рамках данного уголовного дела продолжается.

Напомним, 5 июня в МВД Грузии сообщили, что неизвестные ночью разбили окна в квартире главы минюста. Это произошло после массовых проверок камер заключенных в цхинвальской исправительной колонии и подавления волнений в исправительном учреждении.

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