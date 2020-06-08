Тернополь, Украина, , 15:39 — REGNUM В Тернопольской области Украины под грузовиком марки «ЗиЛ» провалился мост, сообщил 8 июня телеканал «1+1».

Машина перевозила в кузове около 8 тонн песка. При обрушении моста она зацепилась передники колёсами за остатки сооружения и не упала в реку. Водитель сумел выбраться из кабины и не пострадал.

Автомобиль достали при помощи крана. Во время инцидента повреждения получили газовые баллоны, которыми оборудован грузовик, произошла утечка горючего.

По словам журналистов, водитель был не местный и не знал о том, что мост уже давно находится в аварийном состоянии. Так же неизвестно, кто будет ремонтировать переправу, поскольку она не числится ни на чьём балансе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе моста, который рухнул во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, построили понтонную переправу.

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