Ярославль, 8 июня 2020, 15:30 — REGNUM Двое новорожденных лосят из Ярославской области переданы в государственный природный заказник «Сумароковский» в Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды Ярославской области.
В этом году в Ярославской области участились случаи выхода лосей к людям. В естественную среду были возвращены еще 12 годовалых животных. Двое новорожденных лосят были направлены в подмосковный Нацпарк «Лосиный остров», один детеныш — в ярославский зоопарк.
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