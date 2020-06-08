Самара, , 15:27 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве ребенка в г. Октябрьске утверждено в Самарской области. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла в феврале текущего года в Октябрьске. Обвиняемый отец ребенка находился в нетрезвом состоянии. По версии следствия, в какой-то момент мужчина ударил свою двух месячную дочь, так как она плакала и этим его раздражала. После этого, считаю следователи, он рассказал о содеянном матери девочки.

Обвиняемая женщина, по версии следствия, не вызвала скорую помощь и не сообщала о произошедшем стражам порядка. Девочка получила не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства, оставления в опасности и укрывательства преступления. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд где будут рассмотрены по существу.

Сообщается, что в настоящее время следователи продолжают расследовать уголовные дела по выявленным фактам халатности чиновников и сотрудников полиции. Ранее обвиняемую уже лишали родительских прав в отношении трех детей.

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