Житомир, Украина, , 15:07 — REGNUM В Житомирской области Украины возле села Скребеличи столкнулись две легковые машины, сообщили 8 июня в пресс-службе Национальной полиции области.

В результате аварии погибли четыре человека.

«Предварительно, водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая с второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos, среди них — малолетний ребенок», — сказано в сообщении.

Водитель Mitsubishi получил травмы и был госпитализирован. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе Киев-Чоп три легковые машины столкнулись с грузовиком. Погибли четыре человека.

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