Житомир, Украина, 8 июня 2020, 15:07 — REGNUM В Житомирской области Украины возле села Скребеличи столкнулись две легковые машины, сообщили 8 июня в пресс-службе Национальной полиции области.
В результате аварии погибли четыре человека.
Водитель Mitsubishi получил травмы и был госпитализирован. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе Киев-Чоп три легковые машины столкнулись с грузовиком. Погибли четыре человека.
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