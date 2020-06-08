Ярославль, , 14:52 — REGNUM В Ярославле отваливаются плиты, которыми была облицована набережная реки Которосли, построенная к тысячелетию города в 2010 году на средства Газпрома. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Набережная Которосли в Ярославле

На значительном участке плиты отвалились и упали в реку. Вероятно, процесс разрушения ускорил зимний паводок в феврале 2020 года. Уровень воды резко менялся, а заморозки сменялись оттепелями.

Проблемы с новой набережной были и раньше: отваливалась облицовка и проседала тротуарная плитка. Мэрия Ярославля обещала устранить последствия паводка, но пока работы не начинались.

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