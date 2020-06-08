Луганск, 8 июня 2020, 14:35 — REGNUM Мирный житель подконтрольного Украине города Славяносербска подорвался на мине, сообщил 8 июня во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Инцидент произошёл возле реки Северский Донец.
Представитель Народной милиции ЛНР призвал жителей Донбасса быть бдительными и не приближаться к взрывоопасным предметам в случае их обнаружения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие Народной милиции ДНР ответным огнём ранили двух боевиков ВСУ, обстреливавших из крупнокалиберного пулемёта посёлок Старомихайловка.
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