Берлин, , 14:38 — REGNUM Молодой человек из федеральной земли Нижняя Саксония на северо-западе ФРГ арестован после публикации сообщения о намерении совершить теракт против мусульман. Об этом сообщает 8 июня газета Hannoversche Allgemeine, ссылаясь на прокуратуру города Целле.

Отмечается, что 5 июня 21-летний житель города Хильдесхайм написал в одном из интернет-чатов, что планирует атаку на мусульман. При этом он упоминал обвиняемого в терактах в новозеландском городе Крайстчёрч.

Автора сообщения задержали, в его квартире нашли оружие, а в компьютере — файлы радикального содержания. Суд 6 июня выдал ордер на арест задержанного, ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года было совершено нападение на две мечети в Крайстчёрче в Новой Зеландии. Погиб 51 человек. В преступлении обвиняется 28-летний Брентон Таррант, он признал себя виновным.

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