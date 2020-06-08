Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 14:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону огнеборцам удалось локализовать крупный ландшафтный пожар, разгоревшийся на улице 1-й Луговой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 8 июня.
«В 13:43 мск пожар локализован на площади 2 га», — уточнили в ведомства.
ИА REGNUM напоминает, что помимо спецтехники и личного состава к тушению крупного природного пожара в Ростове-на-Дону привлекли пожарный поезд.
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