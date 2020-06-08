Ярославль, , 14:07 — REGNUM В Ярославской области лаборатория Роспотребнадзора выдает результаты анализов на коронавирус спустя почти месяц после поступления. Об этом сообщает портал 76.ru.

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Так 8 июня в лаборатории выдали результаты за 13 мая. Об этом корреспонденту издания сообщили сотрудники больниц, которые доставляют анализы в лабораторию и забирают результаты.

ИА REGNUM ранее не раз рассказывало о задержке результатов — об этом сообщали сами заболевшие и члены из семей. Фактически ситуацию не отрицают и власти. Так, по информации правительства Ярославской области из 779 пациентов ковид-клиник в больницах области коронавирус подтвержден анализами лишь у 282.

Об этом же косвенно сообщают и районные власти. Администрация Переславля-Залесского в официальных пабликах информирует, что на анализе в Ярославле находится более 2,5 тысяч тестов, и эта картина не меняется день ото дня.

Статистика в Переславле Администрация Переславля-Залесского

Получается, что и статистика выявления коронавирусной инфекции по региону существенно задерживается. При этом региональное управление Роспотребнадзора недоступно для СМИ. За время эпидемии руководство ведомства в области не провело ни одной пресс-конференции.

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