Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM Следственный комитет РФ опубликовал видео из Кагальницкого района Ростовской области, где были убиты двое мужчин. Соответствующий видеоролик опубликован на официальном канале ведомства в YouTube.

Видеокадры, на которых проводится следственный эксперимент, сняты на месте преступления, которое произошло на берегу реки Кагальник 5 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 34-летний мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по двум рыбакам. В результате стрельбы оба погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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