Махачкала, , 14:04 — REGNUM Легковая машина упала в обрыв в горах Дагестана. В результате происшествия погибли трое молодых людей, сообщили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе главного управления МВД России по республике.

ДТП произошло накануне вечером на автодороге Балахани — Майданское. Водитель автомобиля ВАЗ — 21 063 — 23-летний житель Унцукульского района Дагестана — не справился с управлением, из-за чего машина выехала на обочину и упала в обрыв высотой 130−150 метров.

Водитель и двое жителей села Балахани 17 и 18 лет от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир — 16-летний житель того же села — доставлен в местную больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.