Тбилиси, , 13:43 — REGNUM Военнослужащий грузинской армии был эвакуирован из Афганистана из-за серьезного заболевания. Об этом 8 июня сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказали журналистам в посольстве Германии в Грузии, в Тбилиси грузинского солдата 7 июня доставил самолет германских воздушных сил. Сообщается, что коронавируса у заболевшего не обнаружено, но из-за тяжести заболевания военнослужащего было решено перевезти на родину.

«Возвращение на родину заболевших или раненных солдат является частью грузино-германского соглашения», — сообщили в посольстве.

Напомним, грузинские военнослужащие участвуют в операции НАТО в Афганистане «Решительная поддержка». Там постоянно находится около 900 солдат из Грузии.