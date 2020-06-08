Боровск, Калужская область, , 16:33 — REGNUM В Боровском районе Калужской области следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины на реке Протва, сообщили 8 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Вечером 6 июня трое мужчин вместе с пятью малолетними детьми на металлической лодке сплавлялись по реке Протва в деревне Кривское. Перед навесным мостом лодка опрокинулась. Двум мужчинам и детям удалось выбраться из воды на берег. Погиб владелец лодки, который управлял ею и принимал участие в спасении детей.

До настоящего времени тело погибшего мужчины не найдено. Проверка по факту происшествия продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Калугой лодку с семьёй из восьми человек затянуло под мост