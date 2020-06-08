Партизанский район, Красноярский край, , 13:33 — REGNUM Шесть населённых пунктов на территории четырёх районов Красноярского края остаются подтопленными после затяжных дождей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в ликвидации последствий ЧС задействовано почти 250 человек и более 70 единиц техники.

Из подтопленных домов к настоящему моменту эвакуировано почти 100 человек, в том числе 17 детей. Тем временем в районе села Астафьево прорвало дамбу пруда, что грозит подтоплением 25 приусадебным участкам. На месте работает экскаватор и бульдозер.

В различных местах происходит перелив воды через дорожное полотно. Движение ограничено, а местами прекращено. Два населённых пункта остаются отрезанными.

«В подтопленных районах ведется межведомственная работа по оповещению населения о складывающейся на территории населённых пунктов ситуации, оказывается адресная помощь населению и дачникам», — добавили в управлении.

Губернатор региона Александр Усс, по данным краевого правительства, планирует вылететь в пострадавшие районы завтра, 9 июня. Он также поручил министерству экологии края изучить состояние бесхозных гидротехнических сооружений и, в случае необходимости, ускорить процесс их перевода в собственность.

Читайте ранее в этом сюжете: В трёх районах Красноярского края введён режим ЧС из-за паводков