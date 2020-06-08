Гётеборг, Швеция, , 13:37 — REGNUM Вечером 7 июня в центре Гётеборга, расположенного на западном побережье Швеции, жители города организовали акцию протеста «Жизни черных важны» (Black Lives Matter), чтобы выразить свою поддержку американским демонстрантам, которые вышли на улицы своих городов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими. Поначалу акция в Гётеборге проходила мирно, но после того, как количество участников превысило несколько тысяч, полиция решила разогнать протестующих. В ночь с 7 на 8 июня журналисты Sveriges Radio сообщили о 5 задержаниях. Однако 8 июня в 10:59 по местному времени журналисты шведской газеты Fria Tider сообщили уже о задержании 40 человек.

Напомним, что первоначально акция протеста была мирной. Однако после того, как количество демонстрантов преодолело отметку в 2 000 человек, полицией было принято решение о разгоне акции. Свои действия правоохранительные органы обосновали недопустимостью скопления такого количества людей с целью предотвращения массового заражения протестующих коронавирусной инфекцией.

По информации журналистов Fria Tider, всего полицией Гётеборга были зафиксированы 35 случаев обращения о совершаемых преступлениях в связи с антирасистскими беспорядками. Среди прочего, протестующие были уличены в разбивании витрин магазинов, поджогах, нанесении травм, применении огнестрельного оружия, насилие над должностными лицами, оказании насильственного сопротивления и жестоком обращении по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.