Ростов-на-Дону, , 13:01 — REGNUM В Ростовской области задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве двух рыбаков. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 8 июня.

34-летний житель села Новобатайск задержан и дал показания следствию. По его версии, 5 июня 2020 года он приехал к реке Кагальник к месту, где регулярно ловил рыбу. Здесь он встретил двух мужчин, с которыми разогрелся конфликт. Подозреваемый поехал домой за охотничьим ружьем, вернулся к месту конфликта и выстрелил в оппонентов. Затем он попытался скрыть следы преступления и скрылся. Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями в голову были обнаружены на следующий день после убийства.

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время суд изберёт меру пресечения подозреваемому.