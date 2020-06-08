Гётеборг, Швеция, , 13:23 — REGNUM Вечером 7 июня в центре Гётеборга, расположенного на западном побережье Швеции, жители города организовали акцию протеста «Жизни черных важны» (Black Lives Matter), чтобы выразить свою поддержку американским демонстрантам, которые вышли на улицы своих городов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими. Поначалу акция в Гётеборге проходила мирно, но после того, как количество участников превысило несколько тысяч, полиция решила разогнать протестующих. В результате столкновений со стражами правопорядка были задержаны 5 человек. Об этом 8 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По информации журналистов, акция протеста в Хедене, центре Гётеборга, начиналась как мирное собрание. Однако после того, как количество участников превысило 2 000 человек, полиция города посчитала, что протест необходимо прекратить из-за серьезного риска распространения коронавирусной инфекции среди демонстрантов.

Стражам правопорядка удалось разогнать большую толпу, после чего отдельные группы участников акции рассредоточились по всему городу и продолжили протест.

С приближением ночи обстановка в городе продолжала накаляться, так как в полицию стали поступать сообщения о возгораниях, кражах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов. Всего в результате беспорядков полицейскими задержаны 5 человек. В чем именно они обвиняются, не уточняется.