Красноярск, , 12:46 — REGNUM Жители Красноярска пожаловались на «тронувшуюся» парковку рядом с жилыми домами. После обильных осадков часть склона обвалилась и начала сползать вниз по склону, сообщает портал «Проспект мира».

По словам очевидцев, всё действие сопровождалось «страшным звуком». После этого житель начал переживать за стоящий поблизости дом.

В департаменте градостроительства города журналистам рассказали, что специалисты отправятся на место в ближайшее время и осмотрят участок. О результатах осмотра станет известно позднее.

Напомним, на днях в Красноярском крае прошли сильные дожди, в результате чего были размыты автомобильные и железные дороги. Как сообщало ИА REGNUM, два села населением более 500 человек в Партизанском районе оказались отрезаны от остальной территории региона.

В деревне Колбинский Манского района подтопило 18 жилых домов и 35 приусадебных участков на двух улицах. 79 человек эвакуированы. На территории трёх районов объявлен режим ЧС муниципального характера.

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