Ижевск, , 12:25 — REGNUM В Удмуртии задержаны двое неработающих жителей Сарапула по подозрению в краже металлических изделий с одного из заводов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, мужчина через проемы в ограждении проникали на территорию предприятия и вывозили на тележке металлоизделия. Затем похищенное они сдавали в пункт приема металлолома. С начала года им удалось вывезти продукцию на 1,51 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). За данное преступление мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле были задержаны двое мужчин, которые пытались похитить металлические ограждения моста через реку Иж. При этом полицейские установили, что задержанные причастны к аналогичному инциденту, который произошел в марте текущего года. Мужчины сломали чугунные ограждения через реку Вожойка, погрузили их в автомобиль и сдали в пункт приема металлолома.

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