Михайловский район, Волгоградская область, , 12:24 — REGNUM 37-летний мужчина с огнестрельным ранением кисти поступил ночью 8 июня в центральную районную больницу Михайловского района Волгоградской области. Как оказалось, в него выстрелил продавец, у которого он купил партию семян подсолнечника, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, потерпевший — житель Ростовской области, он приехал в Михайловский район для покупки партии семян подсолнечника. Сделка состоялась, предприниматели закрепили её застольем. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. Один из продавцов, 52-летний житель Волгограда, из гладкоствольного ружья выстрелил в сторону гостя зарядом дроби.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела и квалификации совершенного деяния.