Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM Тушение крупного ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону разбили на два боевых участке. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 8 июня.

В настоящее время к тушению возгорания привлечён пожарный поезд, прибывший из Батайска. Кроме того, на месте происшествия работают 20 единиц техники и 74 человека.

ИА REGNUM напоминает, что из-за сильного ветра пожару присвоен второй ранг сложности. Ориентировочная площадь возгорания — 800 кв. метров.

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