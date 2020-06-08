Чита, , 12:17 — REGNUM Правительство Забайкальского края не оставляет своих земляков, застрявших из-за карантинных мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса, на территориях других государств. Как сообщает сегодня, 8 июня, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства края Михаила Чуркина, сейчас организован выезд троих жителей края из Израиля и Киргизии. Их переправили чартерным рейсом через Новосибирск.

«Сейчас они находятся под Новосибирском. Дополнительно наши граждане организованно выезжают из Израиля», — сказал Михаил Чуркин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 8 июня, общее количество выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2 в Забайкалье достигло 1634. Не обошлось без двух новых жертв.

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