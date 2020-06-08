Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону вспыхнул крупный природный пожар, площадь которого, по предварительным данным, составляет 800 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 8 июня.

В экстренные службы сообщение о возгорании на улице 1-й Луговой поступило около 10:40 мск. Пожару присвоен второй ранг сложности из-за усиления ветра. Угрозы населённым пунктам нет.

К месту происшествия направлено 20 единиц техники, 74 человека и пожарный поезд.