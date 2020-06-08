Сухум, , 12:04 — REGNUM Гражданина России, находящегося в федеральном розыске, задержали в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности республики.

По данным ведомства, мужчину 1992 года рождения задержали 5 июня в селе Пшап Гулрыпшского района. Оперативно-розыскные мероприятия проводились по запросу российский структур.

Сообщается, что задержанный был подан в розыск в связи с обвинением по статьям «Мошенничество» и «Кража». Его передали правоохранителям из России.