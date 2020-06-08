Калуга, 8 июня 2020, 13:06 — REGNUM 63-летняя жительница Калуги, выступившая посредником во взяточничестве, приговорена судом к наказанию в виде лишения свободы условно на срок три года, с испытательным сроком три года. Об этом 8 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.
Установлено, что женщина была осведомлена о производстве расследования государственной инспекцией труда в Калужской области в отношении строительного предприятия, на котором произошел несчастный случай со смертельным исходом. С высоты 20-го этажа разбился рабочий.
После передачи денег женщина была задержана сотрудниками ФСБ, деньги были изъяты.
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