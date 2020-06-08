Всеволожск, Ленинградская область, , 11:58 — REGNUM В Ленинградской области маленький ребенок оперся на москитную сетку и вывалился из окна второго этажа частного дома. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Несчастный случай произошел 7 июня в садоводстве «Медное Озеро-3» Всеволожского района Ленобласти. Четырехлетняя девочка по недосмотру взрослых облокотилась на москитную сетку и упала. Потерпевшая была госпитализирована в ЦРБ Всеволожска.

Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области начата проверка.

«Как показывает следственная практика, подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых. Следственное управление СК России по Ленинградской области обращается к родителям с просьбой не оставлять детей одних даже на короткое время», — отметили в СК.

Следователи рекомендуют родителям, в целях безопасности детей предусмотреть на окнах специальные замки и помнить, что именно взрослые отвечают за безопасность детей, в том числе перед законом.