Махачкала, , 11:46 — REGNUM Майнинг-ферма по добыче криптовалюты, незаконно подключенная к электросетям, обнаружена в Дагестане. Поставщику электроэнергии причинен ущерб в размере около 34 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе ПАО «Россети Северный Кавказ».

Установлено, что в мае 2020 года 30-летний житель Махачкалы арендовал в пригородном поселке Новый Хушет нежилое помещение, где организовал майнинг-ферму для выработки криптовалюты. В данном помещении были обнаружены комплектующие от компьютеров и 518 устройств для добычи цифровой валюты.

Для запуска майнинг-фермы злоумышленник незаконно подключился к линии электропередачи и подвел провода к специализированному оборудованию. При этом нарушитель не заключил ни договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком электроэнергии (ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»), ни договор на технологическое присоединение к сетям «Дагестанской сетевой компании».

«Сумма хищения электроэнергии в поселке Новый Хушет — порядка 34 млн рублей — самая крупная за последнее время, обнаруженная сотрудниками всего холдинга «Россети», — отметили в компании.

В отношении нарушителя энергетиками составлен акт на бездоговорное потребление электроэнергии. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Предварительное расследование продолжается.