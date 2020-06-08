село Березовка, 8 июня 2020, 11:36 — REGNUM В Пермском крае 7 июня возле села Березовка мотодельталёт совершил аварийную посадку. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.
По предварительным данным, 46-летний пилот осуществил нелегальный вылет на мотодельталёте. В результате вынужденной посадки мужчина получил травмы и госпитализирован.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Изъяты образцы топлива, которым перед взлётом был заправлен мотодельталёт.