Анкара, , 11:42 — REGNUM Правоохранительные органы Турции приступили к спецоперации по поимки 33 человек, обвиняемых в связях с ФЕТО. Об этом 8 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, рейды начались сразу в 16 провинциях страны, они были основаны на постановлении прокуратуры, выдавшей ордера на арест обвиняемых.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.