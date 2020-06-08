Уфа, 8 июня 2020, 11:35 — REGNUM Сотрудник одного из предприятий Башкирии получил тяжелые травмы после ожога кислотой. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Гострудинспекции республики.
По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошёл 4 июня в АО «Мелеузовские минеральные удобрения».
25-летней мастер участка по выработке химочищенной воды проводил работы по регенерации фильтров в цехе паротеплоснабжения. В какой-то момент он получил ожог кислотой.
Отмечается, что сейчас работники Гострудинспекции расследуют обстоятельства этого несчастного случая, который привел к тяжелому исходу.
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