Остин, США, , 11:42 — REGNUM Инцидент со стрельбой правоохранителей по группе протестующих, переносивших раненого, расследуют власти штата Техас. Об этом сообщает телеканал CNN.

Глава департамента полиции Остина Брайан Мэнли рассказал о событиях 31 мая. Возле главного управления полиции города происходили протесты, в числе участников был 20-летний студент Техасского государственного университета Джастин Хауэлл.

Один из протестующих бросил в полицейских сумку и бутылку с водой, в ответ был открыт огонь патронами небоевого назначения. Находившийся рядом Хауэлл оказался ранен в голову, он упал, и несколько протестующих, следуя указаниям полиции, понесли его к зданию полицейского управления, чтобы там юноше оказали помощь. Однако, когда группа подошла к зданию, по ней стали стрелять.

Группу с раненым обстреляли боеприпасами несмертельного действия. Полиция разбирается в произошедшем. Хауэлл получил тяжёлую травму головы, его состояние критическое.

Как сообщало ИА REGNUM, в США переросли в столкновение с полицией протесты, вызванные гибелью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. Этот инцидент произошёл в конце мая.

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