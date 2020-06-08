п. Парголово, , 11:34 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга начали поиски несовершеннолетних злоумышленников, которые жестоко избили 10-летнего мальчика, решившего поиграть на «их» детской площадке. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Нападение на ребенка было совершено вечером 7 июня в Выборгском районе города, в поселке Парголово. Как сообщила 32-летняя мать потерпевшего, ее сын играл на детской площадке, но это не понравилось каким-то ребятам, которые считали, что данная площадка принадлежит им. Они напали на мальчика, не давая ему позвать на помощь, избили палками и убежали. Потерпевший школьник смог дойти до дома, где его мать вызвала скорую помощь.

«В состоянии средней степени тяжести мальчик госпитализирован для оказания медицинской помощи. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию», — отметили в ведомстве.

Данным инцидентом заинтересовались и в Следственном комитете, где по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Добавим, что по данным телеканала «78», на третьеклассника напали пятеро мальчиков в возрасте 13−15 лет. Потерпевший получил множество ударов по голове, рваную рану в области подмышечной зоны и перелом левой руки. В настоящий момент ребенка прооперировали, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.